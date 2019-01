Aeronave da Azul é recebida com festa em seu primeiro voo para Pato Branco

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Pato Branco, no sudoeste paranaense, acaba de ganhar uma ligação rápida e conveniente com a capital Curitiba e de lá para todos os destinos da Azul no Brasil e no mundo. O voo inaugural aconteceu nesta quinta-feira (10), e movimentou a cidade, que recebeu com festa as autoridades locais e representantes da companhia aérea assim que a aeronave ATR 72-600 pousou pela primeira vez no Aeroporto Juvenal Cardoso.

Inicialmente, a ligação entre Pato Branco e Curitiba acontecerá às quintas-feiras. A partir de 5 de abril, a expectativa da Azul é ampliar a malha local, adicionando mais quatro voos entre as duas cidades por semana. As inclusões estão atreladas à completa certificação do aeroporto de Pato Branco pelas autoridades aeronáuticas.

“Sempre é muito gratificante ser recepcionado de uma forma calorosa nas cidades em que chegamos, e em Pato Branco não foi diferente. Acreditamos muito no potencial da região, que agora terá condições de criar novas oportunidades de negócios e fomentar a economia local. Nossa intenção é de ampliar a nossa malha na cidade e estamos aguardando ansiosamente pelas certificações do aeroporto para oferecer para a população cinco ligações semanais com Curitiba”, afirma Marcelo Bento, diretor de Alianças da Azul.

“Quero convidar a todos para que possamos inaugurar o nosso aeroporto com voos comerciais e também receber o primeiro voo comercial da empresa Azul, que estará iniciando seus trabalhos aqui em Pato Branco. Esta é uma conquista histórica sonhada pelos pato-branquenses desde a década de 1950 e que, agora, atinge não somente Pato Branco, mas toda a região, sendo assim um vetor de desenvolvimento local e regional. Vamos prestigiar esse momento histórico da nossa cidade e da nossa região”, diz Augustinho Zucchi, prefeito de Pato Branco.

Pato Branco se torna o 102º destino doméstico da Azul e o sexto no Estado. Com o início das operações em Toledo, que aconteceu nesta quarta-feira, o Paraná passa a ser o terceiro maior Estado com operações da empresa, ficando apenas atrás de São Paulo e Minas Gerais. Serão 60 decolagens por dia com uma oferta de 41 mil assentos semanais.

Os novos voos da Azul em Pato Branco oferecem ligações diretas até Curitiba com o seus modernos turboélices da ATR com capacidade para até 70 lugares. A bordo, os Clientes poderão desfrutar de um atendimento encantador e mundialmente reconhecido e premiado, além, é claro, de snacks e bebidas à vontade e sem custo. A partir da capital do Estado, os Clientes da Azul têm uma oferta de conexões imediatas para Campinas, São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Recife, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Porto Alegre e Campo Grande, além dos outros sete destinos paranaenses servidos pela Azul.