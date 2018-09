Aeronave que custa R$ 250 mil no mercado será leiloada por R$ 40 mil em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma aeronave será leiloada no próximo dia 28 de setembro por R$ 40 mil em Curitiba. O bem, que no mercado é avaliado em R$ 250 mil, está com a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) vencida e com o Certificado de Aeronavegabilidade cancelado. Porém, o arrematante levará o bem livre de qualquer dívida e com os certificados em dia. Um primeiro leilão já foi feito no início do mês no valor de R$ 80 mil. A segunda tentativa oferece um desconto de 50%.

Embora a aeronave esteja apta para voar, ela precisa de uma manutenção completa preventiva. O responsável pelo pregão será Helcio Kronberg, leiloeiro oficial.

Os lances podem ser dados pela internet mediante cadastro no site do leiloeiro (https://www.hkleiloes.com.br/leilao/detalhe_lote/4219/33009#conteudo) ou presencialmente na Rua Padre Anchieta, nº 2540, no Champagnat. O resultado também pode ser acompanhado online.

O modelo da aeronave é o BEM-711T e foi fabricado pela empresa Embraer/Neiva. O avião encontra-se estacionado no pátio do Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba.

O leilão é público e podem participar tanto pessoas físicas e jurídicas.

Serviço

Leilão de aeronave

Data: 28 de setembro

Horário: 12h

Mais informações: www.hkleiloes.com.br.