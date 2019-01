Aeroporto Afonso Pena foi o segundo mais pontual na Operação Fim de Ano

Da Redação Bem Paraná com sites

O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e que serve Curitiba, foi o segundo mais pontual entre partidas e chegadas na Operação Fim de Ano da Infraero. O terminal paranaense teve 8,79% de todos os voos de 17 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 — periodo da operação — com algum atraso. À frente do Afonso Pena apenas o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), com 8,38%.

Além disso, o Afonso Pena também teve a segunda melhor avaliação entre os passageiros, com nota 4,74, atrás apenas de Campinas, 4,85.

Ao todo, foram 21 dias de reforço nos serviços para atender à alta demanda do período, em um procedimento padrão acordado e alinhado anualmente entre setor público e a iniciativa privada. Além disso, foram definidos compromissos, responsabilidades e um regime especial de funcionamento para os respectivos aeroportos e companhias aéreas envolvidas na operação. A meta era manter o índice médio de atrasos abaixo de 15%.

Os 13 aeroportos monitorados pelo Ministério representam 70% do total do fluxo de viajantes no Brasil. São eles: Guarulhos, Congonhas e Viracopos (SP), Galeão e Santos Dumont (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Manaus (AM), Fortaleza (CE).