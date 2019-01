Afonso Pena está entre os mais pontuais do mundo

Os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e Afonso Pena, na Grande Curitiba, são os dois mais pontuais do País, segundo o relatório anual da consultoria britânica OAG, que avaliou 57 milhões de voos e as 250 companhias aéreas que mais voaram em 2017.

O Afonso Pena está entre os 20 mais pontuais do mundo na categoria “pequenos aeroportos”, que considera a oferta de 2,5 milhões a 5 milhões de assentos nos voos por ano. O terminal que serve Curitiba e que fica em São José dos PInhais, teve a melhor classificação entre os brasileiros, 14º lugar, com 84,65% de pontualidade. Os aeropostos de Recife e Porto alegre também aparecem nesta lista. Recife ficou em 17º (83,61%) e Porto Alegre em 20º (83,45%).

Já o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), teve a melhor nota de pontualidade entre os terminais do país avaliados pela OAG, com 84,96% de pontualidade. O resultado garantiu o 4º lugar mundial para o terminal na categoria "aeroportos médios".

Na categoria de "grandes aeroportos", Brasília ficou em 4º lugar, com 84,58% dos voos (chegada e partida) operados com até 15 minutos de atraso. Galeão e Congonhas compõem a lista dos 20 mais pontuais do mundo na classificação entre 10 a 20 milhões de assentos nos voos por ano. Guarulhos, por sua vez, ficou em 11º lugar na categoria “mega aeroportos” (entre 20 a 30 milhões), com 79,70%.

Entre as 20 melhores companhias aéreas do mundo, segundo a classificação da OAG, a Azul obteve o melhor resultado entre as companhias nacionais, 12º lugar, com 84,14% de pontualidade.





Azul inaugura voo da Capital a Toledo

A Azul inaugurou, ontem, uma nova linha, entre Curitiba e Toledo, no Oeste paranaense. O ATR 72-600 da Azul tocou o solo de Toledo por volta das 15 horas, levando a bordo autoridades, convidados e clientes que experimentaram o voo inaugural. Até 3 de abril, a empresa servirá o destino paranaense com um voo semanal para Curitiba. A partir dessa data, a expectativa da Azul é ampliar a malha, adicionando outras cinco frequências por semana. As inclusões, no entanto, dependerão da completa certificação do aeroporto pelas autoridades aeronáuticas.

O início da nova operação foi celebrado tanto no aeroporto da capital quanto em Toledo. Bolo, entrega de doces para os clientes e corte de fitas marcaram a festa de inauguração do voo. A população da cidade paranaense acompanhou a chegada da aeronave e os tradicionais jatos de água do corpo de bombeiros para celebrar o batismo da aeronave que realizou o voo. Para o diretor de alianças da Azul, Marcelo Bento Ribeiro, o início das operações em Toledo é um feito histórico.