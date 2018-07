Afonso Pena mantém posição de melhor do país, mas passageiros reclamam do wi-fi

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e que serve a Grande Curitiba, é o melhor aeroporto do Brasil na opinião dos passageiros, segundo Pesquisa de Satisfação do Passageiro realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O terminal registrou a maior nota no indicador Satisfação Geral do Passageiro: 4,69, numa escala de 1 a 5.

O aeroporto ainda liderou em 10 das 38 categorias da pesquisa. Entre os indicadores mais bem avaliados, estão: limpeza geral do aeroporto (4,81); conforto térmico (4,66); disponibilidade de transporte público para o aeroporto (4,54); e sensação de segurança nas áreas públicas do aeroporto (4,61).

No entanto, os passageiros não estão satisfeitos com a qualidade da internet/wi-fi disponibilizada no aeroporto, que recebeu a nota de 3,36, abaixo da meta, que é de manter os índices acima de 4,0. Questões como o custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes (3,01) e custo benefício do estacionamento (3,53) também tiveram baixo desempenho.

PESQUISA – O relatório completo do 2º trimestre mostrou que 76% dos 38 indicadores de percepção avaliados pelos passageiros nos 20 aeroportos registraram notas médias acima de 4, cumprindo a meta estabelecida pela Conaero (Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias).

Os 20 terminais envolvidos na pesquisa estão divididos em três categorias. Até 5 milhões de passageiros transportados por ano: são: Belém; Cuiabá; Florianópolis; Goiânia; Maceió; Manaus; Natal e Vitória; De 5 a 15 milhões de passageiros por ano: Viracopos; Confins; Curitiba; Fortaleza; Porto Alegre; Recife; Salvador; e Santos Dumont. E acima de 15 milhões de passageiros transportados por ano: Congonhas; Guarulhos; Galeão; e Brasília.

Esses aeroportos são responsáveis pelo transporte de 87% dos passageiros no Brasil. Entre abril e junho, 89% dos entrevistados avaliaram esses terminais como "bons" ou "muito bons". Ao todo, foram ouvidas 20.525 pessoas nesse trimestre. Os viajantes são ouvidos diariamente por pesquisadores da Praxian – Business & Marketing e o nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 5%.