Agência de Pinhais orienta sobre como pedir o seguro-desemprego online

A Agência do Trabalhador de Pinhais orienta àqueles que precisam solicitar o seguro desemprego a acessarem a página de serviços online. Para solicitar, é necessário seguir o passo a passo disponível no Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho.

De acordo com Giane de Jesus, do Departamento de Geração de Emprego e Renda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMDE), se o requerente preferir realizar o processo na agência, precisa agendar. “A agenda é aberta todos os dias às 8h15 no site http://www.trabalho.pr.gov.br/ no link agendamento seguro desemprego”, explica.

O passo a passo para solicitar o seguro desemprego está disponível no link: https://empregabrasil.mte.gov.br/passo-a-passo/passo-a-passo-1.html.