Agito garantido com pop rock, sertanejo e pagode no Wit Bar

Redação Bem Paraná, com assessoria

Destaques do pop rock, sertanejo e pagode esquentam a pista do Wit Bar nesta semana. De terça-feira a domingo, a casa tem variadas atrações, para agradar os mais variados gostos. O Wit abre de terça a sábado às 18h e domingo às 16h, com entrada livre até 21h.



A semana do bar começa na quarta, dia de sertanejo, com as duplas Di Henrique & Alex e Henrique & Kauan. O pagode toma conta da casa com Luizinho Lima abrindo para o Grupo Tentativa, ícone do gênero em Curitiba. A banda, que tem músicas próprias, interpreta ainda nomes como Raça Negra, Zeca Pagodinho, Pixote e Revelação, entre muitos outros.



Sexta tem pop rock em destaque, com Tiago Martins abrindo a noite, seguido de Asgard, banda que faz versões de R.E.M., Red Hot Chili Peppers e System Of A Down, entre outros. O sertanejo embala o sábado do Wit, com o músico Fernando Vila e a dupla Tiago & Diogo. No domingo, a dupla Gustavo Toledo & Gabriel abre a festa interpretando sucessos do sertanejo, além de músicas próprias de seus três discos. Em seguida, a banda Seligaê apresenta seu repertório variado, com pagode e toques de sertanejo em versões animadas.





Wit Bar



Endereço: R. Itupava, 1163 – Alto da XV, Curitiba – PR

Funcionamento: de terça-feira a sábado, a partir das 18h até 2h. Domingos, a partir das 16h.

Entrada: livre até 21 horas. Das 21h às 23h, homens pagam R$ 10 e mulheres continuam com ingresso free. Das 23h em diante, mulheres pagam R$ 5 e homens R$ 20.

Informações: (41) 3042-3979 | www.witbar.com.br