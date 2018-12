Agora é oficial: São Paulo confirma contratação de Pablo, do Atlético, por R$ 26,5 milhões

Redação Bem Paraná

O São Palo confirmou nesta quarta-feira (19) a contratação do atacante Pablo, que estava no Atlético. A negociação estava alinhada desde segunda-feira (17), mas apenas nesta quarta o clube paulista oficializou.

Para chegar ao acordo, o São Paulo vai pagar ao Atlético o valor de 6 milhões de euros (R$ 26,5 milhões). E poderá ter que gastar mais 1 milhão de euros (R$ 4,4 milhões), caso algumas metas sejam atingidas.

Pablo, de 26 anos, vai assinar com o São Paulo por quatro anos. Ele se apresenta ao clube paulista em 3 de janeiro, no CT da Barra Funda. “Fico arrepiado só de pensar que vou jogar no São Paulo. Iniciamos as conversas já faz algum tempo, o São Paulo sempre foi minha primeira opção pelo projeto que me foi apresentado, pela história do clube. Depois que acabou a Sul-Americana, conversei com o meu pai e com o pessoal que trabalha comigo, eles me perguntaram o que eu queria e eu falei que queria o São Paulo. É uma alegria enorme, pela história, por tudo o que o clube representa”, disse Pablo ao site oficial do São Paulo. Segundo a imprensa paulista, a vontade do jogador pesou para o desfecho da negociação.

Pablo, de 26 anos, terminou a temporada com o título da Copa Sul-Americana, torneio no qual também se sagrou artilheiro, com cinco gols. No Brasileirão, ficou em terceiro lugar na artilharia, com 12 gols, atrás de Gabriel (Santos), com 18 gols, e Ricardo Oliveira (Atlético-MG), com 13. Na temporada, ele marcou 18 gols em 51 jogos pelo Atlético (45 como titular).

Além do São Paulo, Palmeiras e Flamengo também demonstraram interesse na contratação do jogador. “Pablo é um jogador que vem de três boas temporadas e que se destacou não só pela qualidade técnica, mas também pelo protagonismo, pelo poder de decisão, principalmente neste ano de 2018. É um jogador que pode atuar como centroavante, mas que não se limita a isso. É um atacante que faz gols, mas que tem capacidade de comandar o setor ofensivo, oferecendo alternativas aos companheiros. Estamos convictos de que ele será um reforço de grande influência para nossa equipe”, disse Raí, executivo de futebol do São Paulo.