Plantão de Notícias

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após longa negociação, o atacante Bruno Henrique, enfim, vestiu rubro-negro. Apresentado como jogador do Flamengo nesta quinta-feira, o atacante recebeu a camisa 27 e falou sobre suas expectativas.

Em suas primeiras palavras, o ex-santista repetiu uma frase que ficou famosa na apresentação de Ronaldinho Gaúcho assim que o craque chegou ao clube.

"Estou muito feliz depois de um desfecho que demorou um pouquinho. Agora eu sou do Mengão também. Conquistar títulos é o desejo de todo mundo, estou muito feliz de fazer parte desse grande clube que é o Flamengo", disse ele.

O atacante afirmou que deixou o Alvinegro pela porta da frente e deu a entender que a sua venda não foi comunicada ao técnico Jorge Sampaoli, que demonstrou frustração quando o atleta não apareceu na concentração antes de uma partida.

"Onde já se viu um jogador ser vendido e o treinador não ser informado? Caberia ao clube avisar. Todo mundo sabe que jogador vendido não joga", afirmou ele, que disse estar à disposição para ser utilizado por Abel.

Antes de chegar ao Ninho do Urubu, o jogador já havia protagonizado um vídeo postado nas redes sociais do clube. Ele disse estar ansioso por se encontrar com a torcida e afirmou: "vai ser f...".