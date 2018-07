Agosto tem ações pela saúde do homem e de incentivo à amamentação

Da Redação Bem Paraná

O mês de agosto é dedicado à saúde do homem e ao incentivo à amamentação. Por isso foi instituído o Agosto Azul e o Agosto Dourado. Em Curitiba, a secretaria estadual de Saúde reqaliza a abertura do Agosto Azul, mês dedicado à saúde do homem, e o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção, proteção e incentivo à amamentação, no dia 7 de agosto, no Teatro da Federação Espírita do Paraná (Alameda Cabral, 300). Neste dia serão realizadas diversos encontros para discutir os temas.

O Agosto Azul foi instituído como uma ação para chamar a atenção dos homens sobre a saúde. Históricamente, os homens vão menos aos médico e também não costumam fazer exames periódicos, como as mulheres.

Amamentação

Na semana passada o Ministério da Saúde lançou a campanha de incentivo à amamentação como base da vida em alusão à Semana Mundial da Amamentação (1° a 7 de agosto). A campanha reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças até dois anos e exclusivo até os seis meses de vida, além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos.