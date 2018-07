Agosto tem duas cores, uma para o homem, outra para a mulher. Saiba por que?

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Agosto está ai. E no próximo mês a Secretaria de Estado da Saúde prepara duas ações visando a saúde do homem e da mulher, com o Agosto Azul e Dourado 2018.

A cerimônia de abertura do Agosto Azul, mês dedicado à saúde do homem, e o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção, proteção e incentivo à amamentação, aconrtece no dia 7 de agosto, das 8 às 17 horas no Teatro da Federação Espírita do Paraná (Endereço: Alameda Cabral, 300 - Centro, Curitiba).

PROGRAMAÇÃO

8h- Acolhimento

8h30- Abertura

9h30- Política Nacional de Aleitamento Materno- Renara Guedes Araújo (Consultora Técnica do Ministério da Saúde)

10h20- Relato de experiência do município de Pinhais/PR- Katia Gaberz kirschnik (Coordenadora da Unidade de Saúde da Mulher e da Criança)

10h40- Revisão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) - Francisco Norberto Moreira da Silva (Coordenador Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde)

12h às 13h30- Almoço

14h- Masculinidades e Cuidado- André Ribeiro Langowski (Cardiologista da Divisão de Atenção ao Risco Cardiovascular)

14h50- Relato de Experiência do município de Agudos do Sul/PR- Nadir Antunes da Silva Hyrayama (Núcleo de Estratégia de Saúde da Família Rui Barbosa)

15h10- Evidências Científicas em Aleitamento Materno- Beatriz Genovez (Coordenadora do Banco de Leite Humano do HU de Maringá)

17h - Encerramento