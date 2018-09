Agricultores da Grande Curitiba vão produzir sucos para os Armazéns da Família

Da Redação Bem Paraná

Será assinado hoje, às 15 horas, no Armazém da Família do Boa Vista, um convênio com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) para capacitação de agricultores de 11 municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral do Estado.

Iniciativa do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), a parceria tem como objetivo valorizar a agricultura familiar regional junto ao mercado consumidor curitibano, apostando na maior oferta de produtos e melhor qualidade dos alimentos cultivados por 200 famílias de produtores que participarão, inicialmente, da iniciativa.

Para marcar a assinatura do convênio também será lançada a primeira linha de sucos da Região Metropolitana à venda nos 33 Armazéns da Família. Os sucos naturais de poncã e melancia serão fornecidos por produtores do Vale do Ribeira integrantes da Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada de Cerro Azul (Copavale) e da Cooperativa dos Produtores Familiares do Vale (Provale), de Rio Branco do Sul.

Com cerca de 300 fornecedores escolhidos por licitação, os Armazéns da Família oferecem, atualmente, 19 gêneros alimentícios fornecidos diretamente por agricultores familiares do Paraná, de municípios como Mandirituba, Colombo, São José dos Pinhais, e Quitandinha.