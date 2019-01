AGU estuda medidas de reparação a vítimas de Brumadinho (MG)

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que o órgão estuda ingressar na Justiça com novas ações para garantir ressarcimento e reparação às vítimas de Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento de uma barreira de rejeitos da mineradora Vale.

Segundo ele, a AGU está trabalhando por medidas para trazer "o máximo de ressarcimento e reparação para as vítimas e para o meio ambiente".

A declaração foi feita por Mendonça em Brasília, ao chegar para uma reunião do comitê de crise no Palácio do Planalto.

Neste sábado (26), a Justiça Federal em Minas atendeu a um pedido da AGU e determinou que as operadoras de celular entreguem dados de clientes que se conectaram às antenas (ERBs) próximas do local da tragédia, a fim de ajudar nas buscas pelos desaparecidos.

As operadoras de telefonia deverão enviar imediatamente os dados de seus clientes na região para as autoridades que estão trabalhando nas operações de busca, como Forças Armadas, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Minas.

"Essa decisão já foi encaminhada para os órgãos competentes. Antes mesmo da liminar, nós já havíamos adiantado, o ministro das Comunicações, o secretário nacional de telecomunicações, para que a Anatel estivesse pré-avisada que isso poderia acontecer, para que fosse feito da melhor maneira e da forma mais rápida possível", afirmou o ministro sobre a liminar da Justiça.

"É um raio de 20 quilômetros. A ideia é que se faça proporcionalmente, a partir de raios circuncêntricos de um quilômetro, e uma expansão a partir disso", explicou.