Águia de Ouro abre mão de única rainha de bateria para desfilar com 'quarteto de musas'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Águia de Ouro promete entrar no sambódromo da Anhembi com uma novidade: sai o posto único de madrinha de bateria e entra a "corte da Batucada da Pompéia", com quatro musas.

Com a mudança, o posto mais cobiçado do desfile será das musas Karoline Morais, Vanessa Alves, Domênica Anastácio e Marina Franco. A escola, entretanto, afirma que a inovação, pelo menos por ora, vale apenas para o desfile de 2019.

Até então o posto fora ocupado, por quase uma década, por Cinthia Santos.

A Águia de ouro subiu para o Grupo Especial no ano passado após ter sido rebaixada para o Grupo de Acesso do Carnaval paulistano em 2017.

Agora em 2019, a Águia de Ouro será a primeira escola a desfilar no dia 2 de março. O enredo escolhido para disputar o título é "Brasil, eu quero falar de você".