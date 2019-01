Aguilar se apresenta e diz que recusou propostas por Sampaoli e história no Santos

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos apresentou o zagueiro Felipe Aguilar, ex-Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. O colombiano de 26 anos revelou que recusou propostas de México e Argentina para fazer história no clube paulista. Além disso, ele admitiu que o contato com o técnico Jorge Sampaoli "pesou" para que ele acertasse com o alvinegro praiano.

"Eu tinha propostas de México e Argentina. Aceitei essa proposta pela oportunidade profissional, pelo significado do Santos. Outras ligas são competitivas, mas a brasileira é muito mais, tem os melhores jogadores do mundo. Vir para cá me enche de felicidade. Sampaoli teve importância, falei com ele diretamente. Isso aumentou a expectativa de vir", afirmou.

"Na Colômbia eu tive seis anos de Atlético Nacional, onde eu alcancei um amadurecimento importante. Consegui títulos importantes, esse é o terceiro clube da minha carreira. Ganhamos torneios nacionais e internacionais, fui chamado para a seleção em alguns ciclos. Meu crescimento passa pelo Santos para consolidar minha carreira e buscar meus objetivos. Espero com o Santos também ter uma história particular", disse Aguilar.

O zagueiro chegou ao Santos indicado por Sampaoli por conta de sua técnica. O argentino prioriza defensores que tenham bastante qualidade com a bola nos pés e, por conta disso, também pediu a contratação do goleiro Éverson, do Ceará.

"Eu me entroso mais pelo lado direito (zaga), mas também joguei pela esquerda. Tenho bom passe e jogo aéreo, espero mostrar essas características no campo de jogo. Recém chego, me entroso. O corpo técnico tem conceitos similares aos que trabalhei no Atlético Nacional. Ideia deve ser absorvida rápido. É dia a dia, com o passar dos dias melhorarei", disse.

Além de Felipe Aguilar, o Santos já apresentou o meia venezuelano Yeferson Soteldo, que pertencia ao Huachipato, do Chile, mas se destacou no Universidad do Chile, onde atuou por empréstimo na última temporada.

Éverson passará por exames médicos nesta terça-feira e deve ser apresentado até o fim desta semana. O clube paulista ainda tenta a contratação de um centroavante, um atacante que atue pelos lados e um lateral-esquerdo.