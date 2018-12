Al Ain aplica zebra e elimina o River Plate no Mundial de Clubes

Redação Bem Paraná

A zebra correu solta nesta terça-feira (18) no Mundial de clubes da Fifa. O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, conseguiu eliminar o favorito River Plate, da Argentina. O time do Oriente Médio venceu nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Agora, vai disputar a final, no próximo sábado (22), contra o vencedor de Real Madrid (Espanha) e Kashima Antlers (Japão), que duelam nesta quarta (19), às 14h30 (de Brasília).

O River Plate, com isso, repete a sina de times sul-americanos que, embora favoritos, não conseguem chegar à final contra os times europeus. O primeiro foi o Internacional, que em 2010 caiu diante do Mazembe (República Democrática do Congo) nas semifinais. Em 2013, foi a vez do Atlético-MG, eliminado pelo Raja Casablanca (Marrocos). Em 2016, aconteceu com o Atlético Nacional, da Colômbia, derrotado pelo Kashima Antlers, do Japão. Nesses três anos, os respectivos campeões foram Internazionale (Itália), Bayern (Alemanha) e Real Madrid (Espanha).

Na partida, o Al Ain abriu o placar logo aos 2 minutos, com o sueco Marcus Berg desviando a bola entre as pernas do goleiro argentino Armani. Aos 10, o River empatou, com Borré. Aos 16, o atual campeão da Libertadores virou, com outro gol de Borré. O empate do time árabe saiu aos 5 minutos da etapa final: o brasileiro Caio Lucas entortou Piti Martínez, tocou para Shiotani, recebeu dentro da área, passou por Maidana e bateu firme. O River ainda errou um pênalti, aos 23 minutos, com Pity Martínez cobrando no travessão.

Com o 2 a 2 no placar, o jogo foi para a prorrogação. Mas o placar não se mexeu mais. Nos pênaltis, o Al Ain acertou cinco cobranças ( Caio Lucas, Shiotani, Bandar Mohammed, Amer Abdulrahman e Yaslam), enquanto o River converteu quatro (Scocco, Quintero, Lucas Pratto e Borré) e errou a última, com Enzo Perez – que esteve na Copa do Mundo com a seleção argentina – chutando para defesa do goleiro Khalid Essa.