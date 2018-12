Al Ain busca empate e passa nos pênaltis pela estreia no Mundial de Clubes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Ain garantiu de maneira heroica sua classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes 2018. Jogando no estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain (Emirados Árabes Unidos), o time da casa enfrentou o Team Wellington (Nova Zelândia) e venceu nos pênaltis por 4 a 3. No tempo regulamentar, as duas equipes empataram por 3 a 3.

A partida começou com amplo domínio do time neozelandês, que abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Só que o representante dos Emirados Árabes (país-sede do torneio) diminuiu antes do intervalo e chegou ao empate no segundo tempo. Na prorrogação, ninguém marcou. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Khalid, que defendeu duas cobranças.

Com a classificação, o Al Ain enfrentará nas quartas o Espérance (Tunísia), de olho em uma vaga nas semifinais contra o River Plate. O Team Wellington, por sua vez, fica com o sétimo lugar entre as sete equipes participantes.

O Al Ain jogava em seu estádio, mas foi amplamente dominado pelo Team Wellington no primeiro tempo. Logo aos 10 min, o meia argentino Mario Barcia acertou um belo chute da intermediária e mandou a bola no ângulo direito do goleiro Khalid Essa.

Mais tarde, aos 15 min, Aaron Clapham recebeu em posição legal após bela troca de passes e mandou no canto para ampliar. De quebra, após cobrança de escanteio pela esquerda aos 44 min, Mario Ilich apareceu na segunda trave e escorou para fazer a 3 a 0.

O Al Ain chegou a balançar as redes aos 28 min, graças ao brasileiro Caio (meio-campista com passagens pelas categorias de base de São Paulo e América-SP); o VAR, porém, anulou, indicando uma falta de Mohanad Salem no início do lance.

Mas o time da casa mostrou que poderia reagir. Primeiro, aos 45 min do primeiro tempo, o japonês Tsukasa Shiotani recebeu pela esquerda na área e bateu cruzado para ampliar. Depois, aos 3 min, em cruzamento de Caio para o malinês Tongo Doumbia completar de carrinho.

Com o placar apertado, o Al Ain foi para cima em busca do empate. Aos 31 min, Caio chegou a acertar a trave do goleiro Scott Basalaj. Aí, de tanto apertar, veio o empate: aos 39 min, a zaga não conseguiu afastar, e Marcus Berg acertou um bonito voleio -a bola ainda desviou na marcação de Scott Hilliar antes de morrer nas redes.

Como nenhum dos times marcou na prorrogação, a classificação foi decidida nos pênaltis. Aí, melhor para o Al-Ain: graças às defesas do goleiro Khalid Essa nas cobranças de Angus Kilkolly e Justin Gulley, o time da casa venceu por 4 a 3.

Confira os próximos jogos do Mundial de Clubes 2018:

15 de dezembro

Quartas 1: Espérance (TUN) x Al Ain (EAU)

Quartas 2: Kashima Antlers (JAP) x Chivas Guadalajara (MEX)

18 de dezembro

5º lugar: Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 2

Semi 1: River Plate (ARG) x Vencedor Quartas 1

19 de dezembro

Semi 2: Vencedor Quartas 2 x Real Madrid (ESP)

22 de dezembro

3º lugar: Perdedor Semi 1 x Perdedor Semi 2

Final: Vencedor Semi 1 x Vencedor Semi 2