Alarme de buraco

A divisão europeia da Ford anunciou que está desenvolvendo um sistema que será muito bem-vindo no Brasil de ruas e estradas mal pavimentadas: monitoramento e alerta para a presença de buracos na via. Segundo a montadora, a tecnologia, quando for lançada, vai funcionar em tempo real e irá avisar o motorista da presença do obstáculo por meio de um aviso no painel de instrumentos. A coleta de dados sobre os buracos é feita por câmeras e outros sensores, que literalmente mapeiam a superfície do piso e enviam as informações para servidores de internet, na nuvem, para que a localização dos obstáculos esteja disponível para outros motoristas.

BMW X1 nacional

A fábrica do BMW Group em Araquari (SC) anuncia a produção adicional de aproximadamente 2.000 unidades do BMW X1 dedicadas a países da América do Norte. Atualmente, além do BMW X1, o complexo fabril fabrica o BMW Série 3, do BMW X3 e do BMW X4 para o mercado. A versão do BMW X1 xDrive 28i, conta com um motor de quatro cilindros, 2.0 litros, movido a gasolina, e capaz de entregar 240. Entre os itens de série do modelo destacam-se paddle-shifts para rápida troca de marchas, seis air bags, controles de estabilidade e tração, pneus com tecnologia Runflat e faróis com tecnologia full-LED.

Nissan

O brasileiro Carlos Ghosn renunciou aos postos de CEO e presidente da Nissandepois de salva-la da falência em 1.999. O executivo ficará no conselho da empresa, e ainda preside a Renault e Mitsubishi, sendo ser o quarto maior grupo do mundo entre os fabricantes de automóveis.Ghosn será substituído pelo japonês Hiroto Saikawa, 63 anos, atual co-CEO da empresa.

GM de SC

A fábrica da GM do Brasil em Joinville completa quatro anos de operações nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Referência mundial em sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a unidade catarinense da General Motors já produziu mais de 350 mil motores nas versões 1.0 e 1.4 litros, destinados à fábrica da GM em Gravataí (RS). As peças são usadas nos modelos Onix e Prisma.