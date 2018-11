Alcione apresenta a turnê 'Eu Sou a Marrom" no próximo final de semana na capital

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 27 de outubro, sábado, às 21h15, a cantora Alcione apresenta o show da turnê “Eu Sou A Marrom” no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) em Curitiba. “Eu Sou A Marrom” faz parte do projeto de título homônimo - um comemorativo pelos 45 anos de carreira e 70 anos de vida da cantora maranhense Alcione. O show, inédito em Curitiba, estreou no Engenhão (Estádio Nilton Santos), no Rio de Janeiro, e já passou por diversas cidades. A produção e realização é da RW7 Production & Entertainment.

Marrom apresenta os maiores sucessos de sua vitoriosa carreira. Alcione irá interpretar super hits como "Estranha loucura", "Meu ébano", "Meu vício é você", “Não deixe o samba morrer", "Você me vira a cabeça (me tira do sério)" e "Gostoso veneno", dentre os inúmeros sucessos que não podem faltar - de jeito nenhum - em seus espetáculos. São alguns dos "clássicos da Marrom", músicas que o público gosta de cantar, causam interação com as plateias, não podem ser sacadas do setlist de suas apresentações.

Ainda este ano, Alcione irá gravar um DVD com seus hits mais emblemáticos, produto que fará parte do projeto "Eu Sou A Marrom", e que contará com diversos outros itens, como o lançamento de sua biografia, um longa-metragem e um musical inspirado em sua trajetória artística.

Os ingressos estão à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/event/7587) e pelo call center (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam de R$80,00 a R$300,00, mais taxas administrativas. Meia-entrada para Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer. Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A classificação do show é livre. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Serviço:

Show da cantora Alcione – “Eu Sou a Marrom” – Show com os grandes sucessos de sua carreira

Data: 27 de outubro (sábado) – 21h15 (abertura do Teatro às 20h15)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/event/7587 ou (41) 3315-0808

Ingressos: Setor Azul: R$160,00 (R$80,00 meia-entrada) + taxa; Setor Laranja: R$200,00 (R$100,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Superior: R$240,00 (R$120,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Inferior: R$240,00 (R$120,00 meia-entrada) + taxa; Setor Rosa: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Branco: ESGOTADO.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante), Beneficiário do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

Classificação: Livre

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment