Alcolumbre revoga ato da Mesa que o impedia de presidir eleição no Senado

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente em exercício do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), derrubou a decisão da Mesa Diretora que o impede de presidir a eleição da presidência da Casa.

Na manhã desta sexta-feira (1º), a Secretaria-Geral publicou ato em que regulamenta o rito da eleição na Casa e que delegava a condução da disputa a José Maranhão (MDB-PB).

"Em função do edital publicado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado nesta sexta-feira (...), o senador Davi Alcolumbre, presidente em exercício do Senado Federal, informa que: o referido edital está revogado ante a ausência de legitimidade da SGM (...)", diz nota divulgada pela assessoria do Senado.

O comunicado, além de trazer o nome do presidente em exercício grafado errado –David, em vez de Davi–, estava com data de 1º de fevereiro de 2016.