Aldo Mussi acumula cargo de presidente do Municipal do Rio e de diretor da Sala Cecilia Meireles

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (1º), o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro confirmou na presidência do Teatro Municipal seu sétimo presidente em quatro anos.

Aldo Mussi, que ocupava a vice-presidência da fundação na gestão de Fernando Bicudo (de janeiro a novembro de 2018), foi confirmado no cargo, depois de uma interinidade de 20 dias, pelo secretário de Cultura, Ruan Fernandes Lira.

Mussi foi subsecretário do então secretário de Cultura André Lazaroni, quando Lira também atuou como coordenador de Relações Internacionais.

André Lazaroni foi exonerado do cargo pelo então governador Luiz Fernando Pezão em novembro de 2017 para reassumir suas funções de deputado estadual na Assembleia Legislativa -momento em que proferiu um discurso citando uma frase de Bertolt Brecht, que ele chamou de Bertoldo Brecha, personagem humorístico da TV. Concorreu a deputado federal em 2018 e não se elegeu.

Mussi permanece como diretor geral interino na Sala Cecilia Meireles, segundo mais importante palco da música clássica no Rio. Funcionários do Teatro Municipal estão sendo cedidos para a Sala e fontes da instituição levantam a possibilidade de uma gestão conjunta.

A Sala é ligada à Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro, subordinada à secretaria estadual de Cultura) e o Theatro é uma fundação ligada diretamente à secretaria, com administrações separadas.

É a primeira vez desde sua criação que a Sala Cecilia Meireles tem um diretor não diretamente ligado à música.

Mussi tem 54 anos, nasceu em Macaé, cidade litorânea do estado, onde foi secretário de Cultura e Turismo. Formou-se em artes cênicas e trabalhou principalmente com cinema e turismo.