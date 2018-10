Alerta: temporais podem ser normais nesta primavera, diz previsão do tempo

Da Redação Bem Paraná

O temporal que atingiu várias regiões do Paraná nesta quinta-feira (18), incluindo a Grande Curitiba, provocou estragos em diversos municípios e deixou milhares de casas sem energia elétrica no Estado. Desde o início da primavera as chuvas mais fortes já são mais constantes. Nesta semana, Londrina já havia sofrido com um temporal. A previsão para esta estação era justamente de mais eventos severos por conta da atuação do fenômeno El Niño, que deve provocar chuvas volumosas até o verão.

Balanço da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Curitiba no final da tarde de quinta-feira contabilizava pelo menos sete árvores caíram nos bairros Tingui, Tatuquara, Alto Boqueirão, Bairro Alto, Água Verde, Campina do Siqueira e Bacacheri.

Houve ainda destelhamentos de duas casas na CIC e no Uberaba. No Hauer, o telhado da garagem da Polícia Civil também foi ao chão. Pontos de alagamentos foram verificados em alguns bairros.

Durante a madrugada já havia chovido forte na Grande Curitiba com estragos em cidades vizinhas, como Almirante Tamandaré e Araucária. Na Capital, o Parque Barigui amanheceu alagado por causa da chuva forte e com grande intensidade.

Nesta sexta-feira (19), ainda pode chover na região Norte do Estado, mas nas demais regiões o tempo fica mais estável. A partir de sábado (20), uma massa de ar mais fria derruba as temperaturas na Capital no fim de semana.