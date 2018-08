Alex Santana foi o herói paranista no Dia dos Pais. Confira como foi o desempenho dos jogadores

Redação Bem Paraná

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Richard (6,0)

Duas boas defesas. No pênalti, pulou para o lado errado.



Júnior (6,0)

Fraco no apoio, mas muito firme na marcação. Atuação regular.



René Santos (5,0)

Cometeu falta desnecessária e infantil no lance do gol botafoguense.



Cléber Reis (5,0)

Jogava bem até ser expulso por se desentender com Matheus Fernandes.



Igor (6,5)

Começou de lateral e terminou como zagueiro. Bem nas duas funções.



Alex Santana (7,5)

Correu. Marcou. Atacou. E foi premiado com um gol no último minuto.



Torito González (6,5)

Organizou o meio de campo com bons passes e foi bem na marcação.



Maicosuel (6,0)

Longe da condição física ideal, mas ao menos demonstrou estar com vontade.