Alexandre Pires relembra sucessos da carreira em Guaratuba

Redação Bem Paraná, com assessoria

Sucesso em todo Brasil, chega pela primeira vez ao litoral paranaense, O Baile do Nêgo Véio, o novo projeto de Alexandre Pires. Grandes sucessos de diversos estilos musicais que marcaram a década de 90, com um repertório que inclui 50 hits em 3 horas de show. A apresentação inédita acontece em Guaratuba no sábado, dia 26 de janeiro, no palco do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500) às 22horas.

Considerado um verdadeiro "showman" nos palcos, Alexandre Pires canta, dança, toca e cativa a plateia. O repertório vai desde o período do grupo Só Pra Contrariar, até canções de outros grandes artistas, como Daniela Mercury, Raça Negra e Terra Samba.

O "Baile do Nêgo Véio", que carrega em seu nome a forma como Alexandre Pires é carinhosamente chamado, traz os hits como "Eu Menti", "Eu e Ela", ambas do Grupo Raça,"Você Vai Voltar Pra Mim", do SPC. O antigo grupo de Alexandre também é relembrado com os sucessos "Que Se Chama Amor", "Primeiro Amor", "Quem Dera" e "Essa Tal Liberdade". O axé é representado por "Araketu É Bom Demais", "Liberar Geral", "Vem Neném", "É o Tchan", "Milla" e "Eva". Alexandre também relembra o funk pop de Claudinho & Buchecha com "Quero Te Encontrar" e "Só Love". Ainda marcam presença no repertório os clássicos populares "Morango do Nordeste", "Agamamou" e "Bombocado", essas duas últimas famosas pelo Art Popular. O pagode é representado pelos hits "Me Apaixonei Pela Pessoa Errado", "Telegrama" e "Beijo Geladinho". No repertório sertanejo, Alexandre escolheu "Adoro Amar Você", "Você Vai Ver", "Não Aprendi a Dizer Adeus" e "Evidências".

"Estávamos trabalhando a turnê internacional e muitas pessoas aqui no Brasil pediam nosso show, então resolvemos fazer um baile com os grandes hits 90, que foi uma época recheada de sucessos. Começamos a turnê em abril do ano passado e agora resolvemos lançar um registro do que é essa festa. Todas as faixas

foram escolhidas com muito carinho e dedicação, pois foram músicas muito marcantes na época e que empolgam o público até hoje. É uma responsabilidade imensa reproduzi‐las", conta Alexandre.

Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$210,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)/ Área Vip - R$210,00 (inteira) e R$110,00 (meia-entrada). Há mesas disponíveis para venda no www.diskingressos.com.br. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos, clientes app Clube Prime, bônus flyer e digital possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso no bilhete a taxa de administração Disk Ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos no Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br, bilheteria do Café Curaçao (das 10 às 21h) e postos oficiais.

Forma de pagamento: Dinheiro e cartões Visa/Mastercard (débito e crédito) Censura: 16 anos (de12 a 16 anos somente com os pais ou acompanhado por um responsável maior de 18 anos.

Informações p/ o público: 41 33150808 / 41 34426851/ www.maisumadaprime.com.br /www.curacaoguaratuba.com.br.