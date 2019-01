Alok e Romana Novais se casam aos pés do Cristo Redentor, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok, 27, e a médica Romana Novais trocaram alianças no começo da manhã desta terça-feira (15). A cerimônia foi reservada e ocorreu aos pés do Cristo no Corcovado (Rio de Janeiro), durante o nascer do sol.

Romana e Alok estão juntos desde 2014, tendo se separado uma vez, em 2017, mas reatando logo em seguida. O casal ficou noivo em julho de 2018, época em que os dois viajavam pela Grécia.

"Um dia para ser lembrado... Não que seja o dia mais importante (só a gente sabe qual foi) mas foi o dia que você quase me matou do coração antes de colocar o anel no meu dedo. Porque com você é assim, se não tiver emoção e originalidade não tem graça", disse Romana na época.

Em outubro de 2017, a modelo brasileira Michelle Alves, 38, e Guy Oseary, 45, empresário de famosos como a cantora Madonna e a banda U2, também fizeram uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor.

Segundo Leo Dias, colunista do jornal O Dia e apresentador do programa "Fofocalizando", do SBT, o casal reservou 50 quartos no hotel Fasano, que fica na praia de Ipanema, para receber os convidados - na lista, constavam famosos como Alicia Keys, Ashton Kutcher e Mila Kunis, além de Madonna e Bono.