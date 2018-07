Alok revela sintonia com Marina Ruy Barbosa e aposta em carreira internacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no cenário internacional, o DJ Alok, 26, também é queridinho dos famosos —em especial, Marina Ruy Barbosa, 23. O artista tocou tanto no casamento da atriz com Xande Negrão, quanto em sua festa de aniversário.

Por conta disso, a relação deles cresceu e hoje eles são bons amigos. "Nossa amizade surgiu com amigos em comum", contou Alok em entrevista ao jornal Extra. "A energia de Marina é muito semelhante à minha."

Além da relação de amizade, Alok e Marina tiveram uma relação profissional. A atriz estrelou um clipe do DJ ao lado do ator Rodrigo Santoro, 42. A música "Ocean" conta a história de um homem de meia idade bem-sucedido que descobre um câncer. Marina faz o papel de amante de Santoro.

"Ela é muito sensata, amigável e extremamente profissional. Nossa parceria é consequência dessa sintonia", afirmou Alok, que pretende lançar uma música com o cantor Seu Jorge e com artistas internacionais, como The Chainsmokers.

CASAMENTO

Namorando desde 2014, o DJ Alok e a médica Romana Novais anunciaram que estão com casamento marcado para 2019. A informação foi divulgada pela assessoria do músico no dia 25 de julho.

O casamento, que será em São Paulo, foi anunciado alguns meses depois de Alok e Romana perderem o bebê que esperavam na sétima semana de gravidez.

Na ocasião, Alok lamentou o ocorrido em sua conta no Instagram. "Essa é a primeira vez que me manifesto em relação a notícia que vazou onde eu e a Romana estaríamos a espera do nosso primeiro bebê. E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu."

Ele também agradeceu o carinho e as mensagens dos fãs. "A luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão", escreveu, acrescentando que o "sentimento de pai" ainda permanece e o amor pela mulher só aumenta. "Feliz dia das mães, minha guerreira. Te amo!"