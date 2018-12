Aloysio será 7º ministro de Temer com Doria; Kassab pedirá licença

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito João Doria (PSDB) escolheu o ministro das Relações Exteriores do presidente Michel Temer (MDB), Aloysio Nunes Ferreira Filho, para comandar a Investe SP, agência paulista de promoção de investimentos.

Aloysio deixará o Itamaraty e assumirá a nova função no dia 5 de fevereiro. Ele é o sétimo ministro ligado ao governo federal convidado por Doria a fazer parte de sua gestão em São Paulo.

Um deles, porém, Gilberto Kassab, anunciado para assumir a Casa Civil, pediu a Doria para tomar posse no dia 1º de janeiro e, em seguida, se licenciar do cargo para se dedicar à sua defesa, como mostrou o Painel da Folha nesta quinta (27).

Hoje ministro das Comunicações da gestão Michel Temer, Kassab foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal no último dia 18. A ofensiva foi baseada em depoimento de um delator da JBS e apura a suspeita de pagamentos irregulares a Kassab de 2010 a 2016. Ele nega irregularidades.

Kassab abrirá mão do salário durante o tempo em que estiver ausente do governo de São Paulo. Doria já autorizou a licença dele. Mandatário do PSD, partido que fundou, Kassab foi um dos principais articuladores políticos da campanha do tucano.

Além de Aloysio Nunes e Kassab, os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) e Vinícius Lummertz (Turismo) também serão secretários do governo Doria em 2019.

A Investe SP está no guarda-chuva da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, encabeçada por Henrique Meirellles.

Aloysio nasceu em São José do Rio Preto (SP) em 1945. Graduou-se em direito na USP e cursou economia política e ciências políticas em universidades da França.

Em 1981, tornou-se procurador. Ingressou na carreira política como deputado estadual. Foi eleito vice-governador, deputado federal por três mandatos e senador. No governo FHC foi ministro da Casa Civil (1999) e titular da pasta da Justiça (2001).

Aloysio está à frente do ministério das Relações Exteriores desde março de 2017. Na Investe SP, terá o desafio de trazer novos investimentos ao estado, que já responde por 31% do PIB do país.