Alpinista de biquíni morre ao escalar montanha em Taiwan

Redação Bem Paraná

A taiuanesa Gigi Wu que ficou conhecida nas redes socias como " a alpinista de biquíni" por postar fotos no topo das montanhas com trajes de praia, morreu neste fim de semana. Em seu perfil oficial na rede social Facebook, Gigi Wu, 36 anos, compartilhava suas experiências no dia a dia.

Durante a escalada no Parque Nacional Yushan, em Taiwan, Gigi sogre uma queda e morreu à espera de socorro. A alpinista estava sozinha e teria morrido de hipotermia.

Gigi Wu era o nome 'americanizado' de Wu Jiyu, que era conhecida por seus amigos de escaladas como G Brother. Admirada nas redes socias, Gigi utilizava o Facebook contar a sua rotina. Ela morava no distrito de Xinzhuang, na cidade de ova Taipei, com a mãe.