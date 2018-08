Aluguel de Curitiba tem a segunda maior alta do País

Da Redação Bem Paraná

O preço médio do aluguel residencial em Curitiba teve uma alta de 1,63% em julho, sendo a segunda mais alta entre as capitais pesquisadas no Índice FipeZap de Locação Residencial, divulgada ontem. A Capital do Paraná ficou atrás apenas de Recife, onde a variação ficou 1,79% acima de junho. Na média nacional, o índice ficou praticamente estável, com 0,06% de alta. Quinze cidades fazem parte do índice.

Por outro lado, Curitiba mantém-se entre as cidades com o metro quadrado para locação mais baixos. Em julho o valor médio estava em R$ 17,57, acima apenas de Goiânica (R$ 15,98) e Fortaleza (R$ 15,96). O metro quadrado mais caro é o de São Paulo (R$ 36,90).

2018 e doze meses

Já no acumulado do ano Curitiba apresenta alta de 2,76%, também entre as maiores da pesquisa. À frente estão Recife (5,94% de alta), Goiânia (4,69%), Distrito Federal (4,49%) e São Paulo (3,53%). No acumulado dos últimos 12 meses, a Capital do Paraná tem alta de 6,42%. Índice mais alto apenas Recife (8,61%) e Goiânia (6,46%). Na média nacional a alta do ano é de 1,99%, e no acumulado dos últimos 12 meses de 1,02%.

Feira de Imóveis do Paraná começa hoje com 30 mil ofertas

OComeça hoje a 27ª Feira de Imóveis do Paraná, que reúne mais de 30 mil ofertas. A Feira acontece no centro de Eventos da Fiep (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico), e segue até o domingo. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A promoção é da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná (Sinduscon-PR).

Além do novo local, o presidente da Ademi/PR, Jacirlei Soares Santos, destaca que a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018 foi totalmente reformulada e terá um novo conceito. “O evento desse ano vai ter como tema a cidade, propondo ideias e soluções urbanas e estimulando os moradores a aproveitarem mais os espaços públicos”, disse.