Alunos sobem ao palco para mostrar o que aprenderam na Oficina de Música

Neste último fim de semana da 36ª edição da Oficina de Música de Curitiba, os alunos vão fazer uma série de apresentações e mostrar nos palcos todo o aprendizado adquirido durante os cursos. Os concertos de encerramento começaram na sexta-feira (25/1) e seguem até domingo (27/1), com programação de todas as categorias: Música Popular Brasileira, Música Antiga e Erudita, de instrumentos e canto.

Todas as apresentações são gratuitas, menos as que acontecem no Teatro Guaíra. Na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) também acontecem apresentações dos alunos, muitas vezes acompanhados dos professores, num palco instalado no campus e nos anfiteatros da PUCPR.

A turma de alunos de Banda Sinfônica, com regência de Edivaldo Chiquini, abre a programação dos concertos de encerramento, nesta sexta-feira (25/1). Os alunos de Percussão da Música Erudita e Contemporânea continuam a agenda cultural na manhã de sábado (26/1), já na parte da tarde é a vez dos alunos de MPB e classe de Violão e Canto Coral Erudito mostrarem o que aprenderam na Oficina.

Um dos grandes destaques será na noite de sábado (26/1), com a participação da cantora Rosa Passos, no concerto dos alunos da Orquestra de Sopros com a direção musical de Roberto Sion e Orquestra de Cordas com a direção musical, do também coordenador da Oficina de Música, João Egashira. No repertório, clássicos da MPB e composições da cantora convidada.

Parte fundamental na formação musical dos alunos são as apresentações ao final do estudo, explicou Egashira. “Esse é o processo máximo do aprendizado musical. A busca do instrumentista está no palco, assim o estudo se concretiza de uma forma muito bonita. Estar no palco sempre é um aprendizado, e numa ocasião como essa, dentro da Oficina de Música, sem dúvida é um aprendizado muito grande”, afirmou.

No domingo (27/1), no encerramento da 36ª Oficina de Música, músicos alunos de diversos cursos se encontram no palco do Teatro Guaíra ao lado de professores do evento, sob a regência do também coordenador da categoria erudita, Abel Rocha.

Serão executadas obras de compositores nacionais e internacionais, como Carlos Gomes, Johannes Brahms e Claudio Santoro. Solos da soprano Rosana Lamosa, do tenor Paulo Mandarino e de Daniel Crespo no trompete, completam a programação.

Veja a programação

Sábado, 26 de janeiro

Encerramento de Alunos de Música Erudita

Recital de Percussão – Professor Fernando Rocha

Concerto de encerramento da classe

Professores de Música Contemporânea Flo Menezes e Alexandre Lunsqui

10h - Capela Santa Maria - Gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Concerto de Alunos de Música Popular Brasileira

14h - Teatro do Paiol - Gratuito

Praça Guido Viaro S/N

Encerramento da Orquestra de Cordas

Direção Musical – Enaldo Oliveira

16h - Capela Santa Maria - Gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Encerramento de Alunos de Música Erudita

Classes Violão com professor Edelton Gloeden / Canto Coral Adulto

Professoras Mara Campos e Lúcia Passos

20h - Capela Santa Maria - Gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Concerto de Encerramento MPB – Orquestras da Oficina e Rosa Passos

Orquestra de Sopro MPB – Direção musical Roberto Sion

Orquestra de Corda MPB – Direção musical João Egashira

21h - Teatro Guaíra – R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Rua XV de Novembro, S/N

Data: Domingo, 27 de janeiro

Encerramento de Alunos de Música Erudita

14h às 18h - Capela Santa Maria - Gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 36ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

Regente – Abel Rocha

Assistente do regente – Natalia Laranjeira

Assistente da Orquestra Sinfônica - Carlos Domingues

Regente do coro - Mara Campos

Preparadora vocal – Lúcia Passos

Encerramento da classe de spallas – Nicolás Favero

Solistas – Daniel Crespo – Trompete

Rosana Lamosa – Soprano e Paulo Mandarino – Tenor

20h - Teatro Guaíra – R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Rua XV de Novembro S/N