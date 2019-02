Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senador do Podemos do Paraná, que disputou a Presidência da República e ficou em 9º lugar, Álvaro Dias anunciou que não será mais candidato ao comando do Senado.

Ele criticou o oponente Renan Calheiros (MDB-AL), a quem liga à velha política. "Eu não pretendia ser presidente do Senado a não ser para tirá-lo do chão."

Com isso, restam oito candidatos ao posto.