Amanhã é o dia da Saudade, mas sentir saudade é saudável?

Redação Bem Paraná com assessoria

Em 30 de janeiro, é comemorado no Brasil o Dia da Saudade. A data foi instituída para celebrar as memórias do passado, de pessoas que já se foram e de bons momentos vividos. “Saudade é uma lembrança que volta à consciência frequentemente, estando atrelada a algum aspecto vivido ou alguém que tenha passado em nossas vidas e que, por algum motivo, não está mais presente”, tenta explicar o sentimento a psicóloga do Grupo São Cristóvão Saúde, Aline Melo.