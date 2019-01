Amaury Jr. vira sócio de canal em Orlando, nos EUA, e diz que sonho está sendo realizado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano depois de retornar à Band, o apresentador Amaury Jr. deixou a emissora nesta terça-feira (29) para se dedicar a um canal para brasileiros nos Estados Unidos.

"Tive uma temporada ótima na Band, mas quero pensar um pouco maior. O projeto com a CBTV é um sonho que está sendo realizado", diz Amaury.

O apresentador é sócio de 50% do canal CBTV (Canal Brazil), que fornece conteúdo e informações para brasileiros em português e tem sede em Orlando, nos Estados Unidos.

"O canal está em todas as plataformas e tem cerca de 1,2 milhão de telespectadores em todo o mundo", anima-se Amaury.

De acordo com o apresentador, a Band propôs um programa diário para ele. No entanto, isso seria incompatível com o projeto que já está tocando desde o meio do ano passado com o CBTV.

"Com um programa semanal, eu conseguia compatibilizar a agenda com o compromisso que já tinha assumido. O diário coincide com muitas dificuldades e optamos por interromper o programa", afirma.

De acordo com ele, todo o processo ocorreu de maneira tranquila sem nenhuma ranhura no relacionamento.

"Assinei um contrato de um ano com a Band para uma temporada do programa, que chegou ao fim. Eles queriam um programa diário e, como não seria possível para mim, decidimos por finalizar a parceria", explica.

"Ambos cumprimos rigorosamente o contrato e, como a própria empresa diz, as portas ficaram abertas para projetos futuros", complementa o apresentador.

Além de sócio da CBTV, Amaury também terá um programa por lá e a missão de negociar com outras emissoras parcerias para o seu canal. Ele a garante que já está com negociações em andamento para a CBTV.

"É o primeiro canal brasileiro no exterior que mostra o Brasil para o mundo", diz. "A nossa intenção é fazer conexões, como com a Embratur por exemplo, para divulgação positiva do Brasil e as suas coisas boas para o mundo inteiro", finaliza o apresentador.