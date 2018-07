Amigos e familiares velam Bernardo Carli na Prefeitura de Guarapuava

Redação Bem Paraná com assessoria

Familiares e amigos velam o corpo do deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB), 32 anos na Prefeitura de Guarapuava, na região central do Paraná. O velório começou por volta das 7h15 desta segunda-feira (23). Ele morreu na queda de um avião em Paula Freitas, no sul do Paraná, por volta das 11h de domingo (22), quando seguia para o cumprimento de agenda política de Guarapuava para União da Vitória. Outras duas pessoas morreram no acidente aéreo - o piloto Laércio Tavares da Silva, de 44 anos, e o copiloto Luis Fernando Correa de Souza, que não teve a idade divulgada.

O corpo chegou à prefeitura pouco antes das 7h15 desta segunda-feira. O velório foi aberto ao público às 8 horas em ponto. A governadora Cida Borghetti (Progressistas) esteve no local, nesta manhã, para prestar a sua homenagem. O enterro do deputado estadual está previsto para as 16 horas desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Guarapuava.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que irá começar a investigar o acidente aéreo nesta segunda-feira.

Bernardo Carli participaria da 62ª Festa dos Motoristas, na Paróquia Nossa Senhora de Salete, a convite do prefeito Santin Roveda (PR). O local em que o avião caiu é de difícil acesso, em uma área de plantação de eucaliptos. Os corpos foram retirados só no começo da noite, segundo a polícia, e levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de União da Vitória. Os outros dois corpos foram encaminhados para Curitiba, de acordo com o IML de União da Vitória. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de ambos.

O Governo do Paraná e a Assembleia Legislativa decretaram luto oficial de três dias pela morte do deputado. As bandeiras do Estado e do país ficarão a meio mastro durante o período em todas as repartições públicas. "Em nome dos paranaenses, o Governo do Estado manifesta o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade aos familiares do parlamentar e dos pilotos", diz a nota do estado.