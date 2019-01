Amor e afeto no Alto da XV

Barbara Magalhães | mesadividida@gmail.cojm

Uma deliciosa novidade abriu no Alto da XV o Flora Cozinha Familiar. A chef Juba Akel está no comando do restaurante, onde resgata receitas tradicionais das avós curitibanas. O nome "Flora", é uma homenagem a ex-primeira dama do Paraná, Flora Camargo Munhoz da Rocha, avó de Gustavo Munhoz da Rocha Guimarães, que é casado com a chef e também é sócio da casa.

As raízes árabes e portuguesas estão presentes nas memórias afetivas da chef - que ela lembra das mesas bem servidas, com aromas e sabores, nos encontros familiares. Foram recriados pratos como o Quibe, o Bacalhau com Natas e a Ambrosia, eu já provei e todos são muito gostosos.

No cardápio os sabores de infância curitibana, que por sua colonização oferece opções gastronômicas para todos os paladares. Os pratos são servidos em louças delicadas, ambiente charmoso com o buffet à quilo R$ 4,50/100g,que é uma delícia. O Flora está aberto de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. O restaurante divide espaço com o Bar ZéPelin, o protagonista nas noites de quarta a domingo. Aos sábados as duas propostas se encontram no almoço. É a equipe do Flora que comanda a Feijoada, embalada com música ao vivo do ZéPelin, sempre com ótimos artistas. Super recomendo.

Flora Cozinha Familiar

Rua Amintas de Barros, 1.050 - Alto da XV, Curitiba-PR