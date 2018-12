Ana Furtado comemora fim do tratamento contra o câncer de mama

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Furtado recebeu alta do tratamento que fazia contra o câncer de mama. Em vídeo postado nessa segunda-feira (17) no Instagram, a apresentadora comunicou que está curada da doença.

Ela agradeceu a Fernando Maluf, que a acompanhou durante o tratamento. "Vitória! Agora assim, acabou", comemorou Ana.

"Ana Furtado terminou o tratamento do jeito mais incrível que alguém pode fazer, com disciplina, sorriso, alegria estampada no rosto", disse o médico.

Ana ainda agradeceu a toda a equipe do hospital Albert Einstein, onde fez o tratamento. " Vocês foram incansáveis, incríveis, foram anjos na minha vida!" A última sessão de radioterapia foi feita nessa sexta (14).

Ela anunciou em maio que estava com o câncer. A doença foi descoberta no estágio inicial e fez cirurgia para a retirada do tumor.

A apresentadora chegou a ficar afastada do "Mais Você", atração matinal exibida aos sábados na Globo, mas retornou à atração em setembro.