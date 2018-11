Ana Paula deixa A Fazenda com 35,80% dos votos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Renault foi escolhida pelo público para deixar a décima edição de A Fazenda (Record). A jornalista disputou a preferência do público com a ex-Power Couple e sua principal rival no programa, Nadja Pessoa, e acabou deixando o programa, na noite desta quinta-feira (11), com 35,80%.

O resultado foi semelhante ao da enquete do F5, da Folha de S.Paulo, que já indicava a permanência de Nadja, com 63% dos votos. Já Evandro Santo, que também chegou a ficar na roça no início da semana, já estava com sua permanência na sede garantida após vencer a prova do fazendeiro.

Ana Paula e Nadja foram as participantes que mais se desentenderam no programa até agora. Elas protagonizaram uma série de discussões nas últimas semanas, e Ana Paula chegou a pedir para ir à roça com a rival, que ficou na berlinda na semana passada, mas voltou.

A confusão teve início após o grupo água, a que as duas faziam parte, se reunir para tentar definir uma estratégia de voto. Nadja chegou a questionar uma possível armação para formação da roça, o que levou a uma discussão, com direito ao corte da transmissão 24 horas pela Record.

Na tarde desta quinta, as duas tiveram um novo desentendimento após a casa ter sido punida com 24 horas sem gás por conta do uso inadequado do microfone por um dos participantes. Ana Paula acusou Rafael Ilha de ter deitado sem o microfone, mas Nadja saiu em defesa do ex-Polegar e garantiu que ele estava em silêncio.