Ana Paula Padrão decide deixar direção da revista Claudia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Ana Paula Padrão, 52, anunciou nesta quinta-feira (9) que está deixando a revista Claudia, do Grupo Abril, após um ano como diretora de Redação da publicação. "Tivemos um lindo ano juntas, não tivemos?", disse ela em uma despedida publicada em suas redes sociais.

A saída da jornalista acontece após a entrega da gestão do Grupo Abril à consultoria de reestruturação Alvarez & Marsal e a implementação de cortes de pessoal e de títulos, iniciado na última segunda-feira (6). Em todo o grupo, devem ser dispensados 570 profissionais.

"Te escrevo esta mensagem porque decidi que é hora de partir. E eu tinha que dizer isso a você antes de qualquer outro. Temos vivido dias muito tristes e minha presença a seu lado deixou de ter o sentido que eu buscava quando aqui cheguei. Tenho muito orgulho de, nestes 12 meses, ter trazido você para ver e noticiar o que está acontecendo conosco", disse Padrão no Instagram.

A jornalista, que também é apresentadora dos programas Masterchef e Tempo de Mulher, ambos da Band, também falou sobre a época em que era apenas leitora da revista. "Os tempos são outros mas você, Claudia, se manteve íntegra -um farol jogando sua luz sobre o comportamento feminino e sobre todos os movimentos das mulheres brasileiras".

"Não foi fácil tomar a decisão de ir embora mas te deixo nas mãos de profissionais que conheço bem e que sei que te respeitam e te admiram como eu. Vou torcer para que a nova fase da editora Abril entenda o que você significa e seja capaz de mantê-la firme e bela ainda por muito tempo", concluiu ela.

Com as mudanças no Grupo Abril, devem ser encerradas as revistas Arquitetura & Construção, Boa Forma, Elle, Casa Claudia, Minha Casa e Mundo Estranho. Famosas que estamparam algumas das revistas lamentaram a extinção das publicações nesta quarta (8).

Em comunicado no qual anuncia a reformulação, a Abril afirma que passará a "concentrar seus recursos humanos e técnicos em suas marcas líderes: Veja, Veja São Paulo, Exame, Quatro Rodas, Claudia, Saúde, Superinteressante, Viagem e Turismo, Você S/A, Você RH, Guia do Estudante, Capricho, M de Mulher, VIP e Placar". Não detalha quais títulos sobreviverão em versão impressa.

Procurada, a assessoria da revista Claudia ainda não se manifestou sobre a saída da jornalista ou sobre quem passará a ocupar o cargo de diretora de Redação.