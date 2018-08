"Analfabyte", Antonio Fagundes conta que não tem computador em casa e só lê jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Analfabyte." É assim que, aos 69 anos, o ator Antonio Fagundes se define quando o assunto são as novas tecnologias -referindo-se à unidade básica de informação em um computador. Aparelho eletrônico que, aliás, ele diz nem possuir. Tempos atrás, quando respondia às perguntas da reportagem, o recurso utilizado por ele era o fax, com o auxílio de uma secretária.

"Gosto mesmo é de ler jornal. A internet tira da gente toda e qualquer possibilidade de correr de uma notícia para a outra. E eu gosto desse processo. Na internet, o leitor vai direto no que ele quer, não se depara com algo que não espera. [...] Acho que hoje há uma desatenção maior do público por causa da internet. Reunir 700 pessoas em uma sala escura sem pensar em outra coisa é louvável. E isso é teatro", avaliou ele, em conversa no auditório da Folha de S.Paulo sobre sua nova biografia, "Antonio Fagundes no Palco da História: Um Ator" (R$ 84,90, 488 págs., Perspectiva), de Rosangela Patriota.

Citou o conservadorismo da sociedade, falou que fez pornochanchada por opção própria em ainda frisou que de pornô o cinema daquela época (anos 1970, como contraponto à rigidez da ditadura) não tinha nada. "Podia passar na 'Sessão da Tarde'", brincou.

"Na verdade, havia um preconceito com qualquer cinema que não fosse feito pela esquerda." E afirmou que só leu o livro quando a autora mandou para a impressão. Ainda que houvesse críticas.

Falou também justamente sobre a dificuldade de incutir no brasileiro tanto o hábito da leitura quando o de ir ao teatro. "Quando fazia o Pedro, do [seriado] 'Carga Pesada', eu mal conseguia andar na rua de tanta gente que me abordava. Mas, quando montava uma peça, não ia dez pessoas", fala.

E completa: "O brasileiro a cada 15 anos se esquece do que aprendeu nos últimos 15 anos. Não dá para formar um público no Brasil que não tem ideia do que a gente faz."

Às vésperas das eleições, se diz "sem expectativas" em relação ao futuro. "Somos quase 210 milhões de pessoas, onde o público leitor lê uma média de um livro por ano. Onde as pessoas vão pegar informação dessa forma? Tá difícil."