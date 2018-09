Anastasia (PSDB) lidera para governo, e Dilma (PT) para Senado em MG, diz Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A pesquisa Datafolha sobre a eleição em Minas Gerais, divulgada nesta quinta-feira (20), mostra que o candidato do PSDB, Antonio Anastasia, oscilou um ponto percentual para mais, marcando 33% das intenções de voto e mantendo a liderança.

Em segundo lugar, o governador Fernando Pimentel (PT), que concorre à reeleição, também oscilou um ponto para mais, chegando a 23%.

A última pesquisa Datafolha havia sido divulgada em 6 de setembro. Na primeira sondagem, publicada em 22 de agosto, o tucano tinha 29% das intenções de voto e o petista, 20%.

Em terceiro lugar está o candidato do Novo, Romeu Zema, que oscilou de 5% para 7%. João Batista dos Mares Guia (Rede) tem 3%, Adalclever Lopes (MDB) tem 3% e Dirlene Marques (PSOL) tem 2%. Jordano Metalúrgico (PSTU) e Claudiney Dulim (Avante) não pontuaram.

Brancos e nulos caíram de 25% para 20%. Outros 9% não sabem em quem votar.

A pesquisa, encomendada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.302 eleitores em 69 municípios entre 18 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro é MG 04289/2018.

O Datafolha constatou que 74% dos eleitores não sabem ou erraram o número de Anastasia. Para Pimentel, o índice é de 72%. Para 47% dos eleitores do tucano e para 60% dos eleitores do petista, o voto ainda pode mudar.

O maior índice de rejeição é de Pimentel, com 38%. Anastasia marca 26%. Numa simulação de segundo turno, o tucano vence com 43% contra 33%.

Na disputa ao Senado, Dilma Rousseff (PT) segue liderando com 29%. Para a segunda vaga, há um empate entre Carlos Viana (PHS, com 14%), Rodrigo Pacheco (DEM, com 13%) e Dinis Pinheiro (SD, com 10%).

Rodrigo Paiva (Novo) tem 7%, Fábio Cherem (PDT) tem 7%, Coronel Lacerda (PPL) tem 6%, Miguel Correa (PT) tem 6%, Professor Túlio Lopes (PCB) tem 5%, Bidpo Damasceno (PPL) tem 5%, Vanessa Portugal (PSTU) tem 5%, Kaká Menezes (Rede) tem 2%, Adson André (Avante) tem 1%, Duda Salabert (PSOL) tem 1%.

PERFIS

A pesquisa mostrou ainda que Pimentel se aproxima de Anastasia entre os eleitores de até 24 anos -32% contra 30%. A diferença entre ambos se amplia para 13 pontos entre os eleitores de 45 a 59 anos e vai a 20 pontos entre os que têm mais de 60 anos.

Entre os eleitores com ensino superior a diferença alcança 16 pontos (36% a 20%), enquanto é de 9 pontos entre os eleitores com ensino fundamental (32% a 23%).

A maior disparidade entre o tucano e o petista ocorre entre os eleitores com mais de dez salários mínimos: Anastasia tem 52% das intenções de voto e Pimentel, 17%.

Entre os brancos, Anastasia marca 38% e Pimentel 17%. Já entre os pretos, a diferença cai para dois pontos, 32% para o tucano e 30% para o petista.

A ex-presidente Dilma também pontua mais entre pretos (37%) do que entre brancos (24%). A petista tem 32% das intenções de voto entre a população com até dois salários mínimos e 18% entre aqueles com mais de dez salários mínimos.

Seu índice de votação de 31% no interior cai para 22% na região metropolitana.