Anatel começa a notificar celulares irregulares no Paraná

Da Redação Bem Paraná

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começa a notificar neste domingo (23) portadores de aparelhos de telefone celular irregulares no Paraná, além de Rio de Janeiro Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Os primeiros aparelhos serão bloqueados a partir de 8 de dezembro.

A medida tem o objetivo de coibir o uso de telefones móveis não certificados, com IMEI (do inglês International Mobile Equipment Identity) adulterado, clonado ou outras formas de fraude. Novas comunicações serão enviadas ao usuário do aparelho irregular 50 dias antes do bloqueio, seguida de outro SMS 25 dias antes. Na véspera, o celular receberá o aviso de que o registro do aparelho é irregular e deixará de funcionar.

Para saber se o número de IMEI é legal, basta discar *#06#. Se a numeração coincidir com o que aparece na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, há uma grande chance de o aparelho ser irregular.