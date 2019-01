Andy Murray passa por nova cirurgia no quadril e mostra prótese metálica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de anunciar que se aposentará ainda nesta temporada do circuito mundial de tênis, o britânico Andy Murray, 31, passou por uma nova cirurgia no quadril e compartilhou nesta terça-feira (29), nas redes sociais, um raio-X com a prótese metálica que foi implantada no local.

O procedimento, que no Brasil é conhecido como artroplastia de recapeamento do quadril, geralmente é utilizado em pessoas com maior atividade física e é uma alternativa à prótese total. A intenção de Murray é conseguir jogar o torneio de Wimbledon neste ano.

"Sentindo-me um pouco dolorido agora, mas espero que seja o fim da minha dor no quadril ", escreveu.

Murray já havia operado o local em janeiro de 2018. Ele retornou às quadras em junho e disputou 12 partidas até o fim do ano passado. Voltou a jogar no início de 2019 e não passou da estreia do Aberto da Austrália, com derrota apara o espanhol Roberto Bautista Agut.

Antes do Grand Slam australiano, o tenista chorou em entrevista ao falar sobre seus planos de aposentadoria e contar como as dores vinham atrapalhando seu desempenho nos últimos anos.

Atual número 225 do ranking, Murray venceu três Grand Slams, foi duas vezes medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos e chegou a ocupar a liderança do ranking da ATP.