Angélica Freitas participa do projeto ‘Um Escritor na Biblioteca’

Da redação

A poeta e tradutora Angélica Freitas é a convidada de setembro do projeto Um Escritor na Biblioteca. O bate-papo, mediado pelo jornalista Omar Godoy, acontece hoje, às 19h30, no auditório da BPP.

Ela vai falar, entre outros assuntos, sobre a sua relação com livros e bibliotecas. Até novembro, outros três autores participam do projeto. A entrada é gratuita.

Gaúcha de Pelotas, Angélica é formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estreou com os poemas de Rilke Shake (2007) e já foi publicada em antologias de vários países.

Seu livro mais recente é Um Útero é do Tamanho de Um Punho (2012), pelo qual levou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Suas obras já foram traduzidas na Argentina, Espanha, México, Estados Unidos, Alemanha e França.

SERVIÇO

Um Escritor na Biblioteca, com Angélica Freitas.

Quando: hoje, às 19h30.

Onde: Auditório da BPP - R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR.

Quanto: Mais informações: (41) 3221-4917.