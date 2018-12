Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo por custódia de filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal divorciado Angelina Jolie e Brad Pitt chegou a um acordo final sobre a custódia de seus seis filhos, disse a advogada da atriz nesta sexta-feira (30), após mais de dois anos de negociações. Eles são pais de Maddox, 17 anos; Pax, 14; Zahara, 13; Shiloh, 12; e dos gêmeos Know e Vivienne, 10.

"Um acordo de custódia foi acertado há semanas, e foi assinado por ambas as partes e pelo juiz", disse a advogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, em comunicado à Reuters. "O acordo, que é baseado nas recomendações do avaliador de custódia infantil, elimina a necessidade de um julgamento. A ação e os detalhes do acordo são confidenciais para proteger os interesses das crianças."

Representantes de Pitt não comentaram de imediato. O comunicado desta sexta não informou como a custódia seria dividida, e o porta-voz de Jolie se recusou a dar detalhes.

Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte.

Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião.

Desde então, o casal passa por um divórcio pouco amigável. Em junho, o site TMZ noticiou que o casal não conseguiu entrar em acordo sobre uma agenda de visitas e uma decisão judicial ordenou que a atriz permita as visitas do ex-marido aos filhos.

A publicação cita um relatório em que o juiz aponta como "prejudicial" as restrições impostas por Jolie. O magistrado teria, inclusive, estabelecido regras para que Pitt possa ligar e mandar mensagens à vontade, sem que a ex-mulher as monitore.

O mesmo documento também detalha um novo cronograma de visitas para os próximos dois meses. O ator terá, inicialmente, dez dias de visita às crianças em Londres, onde estão morando com a mãe enquanto ela grava "Malévola 2", ficando com uma ou duas delas de cada vez por quatro horas diárias.