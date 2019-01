Angelina Jolie e Lady Gaga disputam papel de Cleópatra, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Angelina Jolie, 43, e a cantora Lady Gaga, 32, estão em pé de guerra pelo papel de Cleópatra no remake do clássico estreado por Elizabeth Taylor em 1963. A informação é do site The Daily Star.

De acordo com o site, há tempos Jolie é cotada como a estrela mais óbvia para o papel principal da obra, mas, após o sucesso do filme "Nasce uma Estrela", Lady Gaga também estaria concorrendo ao papel.

Agora, a briga estaria tão intensa que um teste teria sido solicitado para as duas artistas antes da decisão final - algo impensável para um papel de tamanho destaque, segundo o site The Daily Star.

Pelas redes sociais, entretanto, há uma terceira corrente defendendo que o papel de Cleópatra seja estreado por uma atriz negra.

A produção da Sony ainda não tem data para começar a ser desenvolvida, mas sabe-se que o investimento da empresa é alto no longa: cerca de R$ 554,8 milhões.

Cleópatra 7ª, a rainha do Egito que seduziu os generais romanos Júlio César e Marco Antônio, sempre foi representada no cinema como uma mulher de extrema beleza.

Nas telonas, além de Elizabeth Taylor, o papel de Cleópatra já foi de Sophia Loren e de Vivien Leigh.