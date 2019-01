Angelo Paes Leme volta à Globo após 14 anos para 'Malhação' como homem de negócios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Angelo Paes Leme está de volta à Globo. O ator entra em "Malhação: Vidas Brasileiras" no capítulo desta quarta-feira (30) na pele do empresário Tarcísio, que vislumbra as terras pertencentes ao irmão, Rafael (Carmo Dalla Vecchia), para derrubá-las e construir no lugar um estacionamento.

Segundo Leme, a volta à emissora foi um presente. "Fiquei feliz com o convite, gostei muito de fazer essa participação. É uma delícia trabalhar com o Carmo e com a Camila Morgado, também encontrar a Fernanda Paes Leme [prima dele]", conta.

Segundo o ator, a maioria das cenas foi com Carmo. É com o personagem Rafael que Tarcísio tem os principais embates. Apesar disso, ele conta o que o público poderá acompanhar com relação ao clima entre ambos. "Tarcísio é primo do Rafael. No momento que o Rafael quer vender o terreno ele chega. O Rafa tem projetos sociais incríveis, preocupação com o ser humano na ONG e meu personagem não. Mas como o momento é de crise ele decide vender o espaço. O Tarcísio, por maior carinho que tenha pelo primo, é um homem de negócios e só pensa no lucro dele", revela.

Nessas conversas, os dois começarão a remexer o passado e Tarcísio relembrará de algumas mágoas. Em seguida, ele vai propor comprar a propriedade por um preço inferior ao valor de mercado, o que deixará Rafael ainda mais decepcionado.

"Ele não quer saber de ajudar o próximo com projetos, não faz parte da vida dele. Essa é a principal diferença: ele é competitivo. Em alguns momentos eles vão se desentender, mas ficará claro que são da mesma família e que existe algum afeto", conclui Angelo.