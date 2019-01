Animação curitibana chega ao mundo todo

Quem é que disse que o Brasil não saber fazer desenhos animados de sucesso mundial? Pois, na última semana, a série animada ‘Carlos’, criada pela produtora curitibana Spirit Animation, atingiu uma marca de 200 milhões de visualizações do desenho no mundo todo através do canal WildBrain, no Youtube.

“Hoje a criançada tem no Youtube uma referência para consumir conteúdo. Estarmos dentro de um canal como o WildBrain, que veicula muitas das mais famosas animações infantis, já é motivo de orgulho. Atingir essa marca de visualizações, então, é a melhor forma de ver o nosso trabalho reconhecido”, diz Fernando Macedo, CCO da Spirit.

A série conta a história de Carlos e Juanito na descoberta de uma alimentação saudável e hoje é veiculada não só pelo canal WildBrain, mas também pelo canal Disney XD, na TV Cultura e na TV Escola, Youku China, além de estar em plataformas como NET Now, Amazon Prime e no aplicativo PlayKids — veiculada da Ásia à América Latina.

‘Carlos’ trouxe à tona o dilema das crianças entre comer ou não alimentos saudáveis. No enredo da animação, toda vez que o jovem Juanito encontra uma comida considerada não saudável, sua consciência entra em conflito. É nesta hora que Carlos, a personificação do lado saudável da consciência do garoto, aparece. Ele confronta fisicamente as personificações do lado não saudável, que se apresenta nas mais variadas formas, como um enorme Cachorro-Quente vilão, um perigoso robô Máquina de Refrigerantes ou até um Algodão Doce Maquiavélico.

Segundo Macedo, a ideia surgiu de um conflito interno que ele mesmo possuía, sentindo-se às vezes culpado pelos exageros na hora da alimentação. Seu desejo com ‘Carlos’ é trazer à tona o problema global de conscientização alimentar e ajudar de alguma forma. Outras animações já tiveram este mesmo foco e um impacto bem positivo, como o sucesso ‘Popeye’. Estima-se que, à conta do sucesso dessa animação, o consumo de espinafres tenha aumentado 33% nos EUA.

‘Carlos’ tem como público-alvo crianças de 4 a 9 anos e lida de um jeito divertido com um tema muito presente e familiar na vida das crianças (e adultos).

“A série possui altíssima complexidade de produção para o padrão de séries animadas, sendo desenvolvida com a mesma técnica de animação 3D utilizada nos grandes sucessos do estúdio PIXAR, por exemplo. A animação é cheia de ações fluídas com episódios repletos de novos vilões e cenários 3D”, explica Macedo.

Aproximadamente 30 pessoas trabalham em cada episódio da série, em mais de 26 etapas diferentes de produção. Ao todo, os episódios possuem duração equivalente a mais do que dois longas-metragem, exigindo enorme capacidade de armazenamento e backup de dados. Algumas cenas demoram dias apenas em processamento de dados (renderização) para ficarem prontas. Atualmente, está entrando em sua terceira temporada e na pré-produção de um longa-metragem 3D.