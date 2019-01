Anitta assume namoro com Ronan Carvalho em estreia de bloco de Carnaval

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após boatos de que estaria namorando circularem desde a virada do ano, a cantora Anitta, 25, confirmou, oficialmente, o relacionamento com o produtor de eventos Ronan Carvalho, 20. O anúncio foi feito pela artista durante estreia do Bloco das Poderosas, no Rio de Janeiro, neste domingo (20), e confirmada ao F5 por sua assessoria.

Anitta fez a revelação ao chamar para subir ao palco o Atitude 67, grupo que tem como vocalista o cantor Leandro Martins, que beijou a artista durante o Prêmio Multishow, em dezembro de 2018.

"Vou (sic) chamar eles, mas sem lembrar do que aconteceu porque meu namorado está na plateia. Mas não pode ficar chateado, né, galera? O que acontece antes da gente se conhecer, não é motivo pra chateação", disse Anitta.

O burburinho de que Anitta e Ronan estão juntos começou a circular quando os dois foram vistos em Jericoacoara (CE), onde a cantora fez show de Réveillon.

Ronan foi visto na plateia da apresentação de virada do ano e apareceu em publicações de Luísa Mell, amiga de Anitta, em redes sociais. Dias antes, Ronan comemorou o Natal na casa da cantora, quando ganhou um shots estampado com o rosto da namorada.

Recentemente, Ronan apareceu em vídeos compartilhados na internet por David Brazil, que curtiu dias de praia ao lado de Anitta no litoral da Paraíba.

Uma selfie de Anitta ao lado de Ronan vazou na última semana após a própria cantora divulgá-la no recurso Stories do Instagram - em que fotos e vídeos aparecem em 24 horas. Apesar da rede social de Anitta ser pública, a publicação estava restrita para uma lista de melhores amigos.

Antes do relacionamento com Ronan, Anitta foi casada com o empresário Thiago Martins. Eles anunciaram o término do casamento em setembro do ano passado.