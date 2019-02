Anitta diz que se inspirou em filme 'Cidade Baixa' para clipe em Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filmado em Salvador (BA), o clipe "Bola, rebola", novo trabalho de Anitta, 25, foi inspirado no filme "Cidade Baixa", longa de 2005 com Alice Braga, Lázaro Ramos e Wagner Moura no elenco. A revelação foi feita pela própria cantora em publicações do Stories, do Instagram.

"Deu super certo minha referência. Eu me senti super 'Cidade Baixa'. Me senti super Alice Braga, minha amiga, nesse filme em que ela está com o cabelo assim mesmo. Vocês já viram esse filme, 'Cidade Baixa'? Foi nele que eu me inspirei quando eu tive a ideia do clipe", afirmou Anitta.

"Cidade Baixa", primeiro trabalho do diretor baiano Sérgio Machado, é uma crônica naturalista sobre uma prostituta loira, dividida entre dois amantes, um negro boxeador e um branco sem ocupação. Tudo se passa em Salvador, na chamada cidade baixa, no meio marginal, com suas boates baratas, seus botequins sujos e suas ruas tortuosas.

O filme ganhou o Colón de Ouro do 31º Festival de Cinema Latino-americano de Huelva, na Espanha, além de ter sido premiado nas categorias diretor estreante, ator (Wagner Moura), roteiro (Sérgio Machado, Karim Ainouz) e escolha da crítica. "Cidade Baixa" ainda levou o Prêmio da Juventude no Festival de Cannes.

A gravação de "Bola rebola" pegou os fãs de Anitta de surpresa nesta quinta-feira (31). As filmagens aconteceram no bairro da Gamboa da capital baiana. Previsto para ser lançado no fim de fevereiro, o hit, parceria com o colombiano JBlavin, o trio de DJs Tropkillaz e o funkeiro MCZaac, é uma das promessas para o Carnaval, que neste ano acontece em março. Compadre Washington, do É o Tchan, fez uma participação especial.

Anitta gravou o clipe de "Bola rebola" com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos. O figurino da cantora também contou com uma calcinha colorida cavada e de cintura alta. No cabelo, Anitta usou aplique loiro e frisado comprado da cantora Ludmilla, que tem uma marca própria, a Lace Wig.

Cinco curiosidades sobre 'Bola rebola'

- Uma casa na comunidade do Solar do Unhão foi cedida para alocar a produção;

- Sem saber, a dona da casa pediu para o colombiano J Balvin, que veio ao Brasil especialmente para o clipe, tirar uma foto dela com Anitta. Bem humorada, a cantora disse que "quebrou a cara com o pedido";

- O clipe terá passagens em um bar e em uma balada numa laje;

- O visual de Anitta contou com as cores do Olodum e joias da Coleção Búzios, do baiano Carlos Rodeiro;

- O clipe contou com a participação da ex-vereadora de Salvador, a travesti Leo Kret do Brasil.