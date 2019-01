Anitta grava clipe de 'Terremoto', parceria com Kevinho e Kondzilla

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta gravou nesta segunda-feira (21) o clipe da música 'Terremoto' em parceria com MC Kevinho.

Imagens da gravação foram mostradas pela cantora nas suas redes sociais. A direção está a cargo do Kondzilla, diretor de clipes e empresário de Kevinho.

A música é a aposta dos cantores para ser o hit do Carnaval, mas ainda não foi divulgada a data que será lançada.

A cantora estava animada, mesmo depois da polêmica com o Nego do Borel, que foi vaiado na estreia do Bloco das Poderosas, comandado por Anitta, neste domingo (20), no Rio de Janeiro.

Recentemente, Nego do Borel foi acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac.

No set de gravação, Anitta mostrou bom humor. "O bom de ser eu e Kevinho da Warner é que a Warner está pagando tudo para gente. É por isso que esse estúdio está meio calor", brincou.

Com o celular do funkeiro, ela fez imagens e reclamou da própria aparência. "Hoje eu estou baranga. Ainda bem que meu boy já está conquistado". Neste domingo, a cantora confirmou relacionamento com o produtor de eventos Ronan Carvalho.

Ainda com o celular de Kevinho, a cantora foi atrás do Kondzilla. "Diz que se chegar perto de você já aumenta em 10% a conta bancária. E se encostar? 20%, 30%, 40%. Caraca! Estou muito rica agora."